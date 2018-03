Tabivere põhikooli uus maja ehitatakse spordihoone külge

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulunud Tartu valla abivallavanem Tarmo Raudsepp rääkis, et esitati kuus kavandit, millest selgemalt tõusid esile kolm. «Kõik tööd olid korralikult läbi mõeldud ning žüriiga istusime koos viis tundi, enne kui otsusele jõudsime,» märkis Raudsepp.

Võidutöös tõstis ta esile, et selles oli kõige paremini arvestatud valla ettepanekutega, mis olid ka konkursi dokumentidele lisatud. Õppehoone ehitatakse praeguse spordihoone külge, nii et sisuliselt moodustub üks maja. «Aga eks suur töö seisab veel ees, et sellest kavandist vormuks selline projekt, mis meid täiesti rahuldab,» möönis Raudsepp.