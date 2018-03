Naistearst: vägistamisohvril tuleb küsida abi

Ühel hetkel tõmbas mees tüdruku oma sõpradest eemale teise tuppa, pani ukse kinni ja kuigi tüdruk andis talle igal viisil märku, et ta ei soovi seksuaalvahekorda, ei muutnud see midagi. Tüdruk vägistati. See oli tema elu esimene seksuaalvahekord.

Hea on selles loos ainult see, et see tüdruk pöördus abisaamiseks kohe erakorralise meditsiini osakonda. Talt võeti proovid, et kaitsta ta tervist. Ka need proovid, millest said asitõendid juhuks, kui tüdruk politseisse pöördub. Ta tegigi seda ning nüüd tegeleb juhtumiga uurija. Tüdruk ise käib aga seksuaaltervise kliinikus järelravil.