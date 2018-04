Arhitekt Mihkel Tüüri sõnul on Eesti ametnikud ülipüüdlikud rakendama euronõudeid, nii et ehituses võib tekkida sarnane punnseis nagu praegu alkoholiaktsiisiga.

Laskeavasid meenutavate akendega kuubik või kera – just sellised majad vastavad kõige paremini Eestis kehtestatud energiatõhususnõuetele. Neid nõudeid kritiseeriva arhitekti Mihkel Tüüri hinnangul on Eesti euronõudeid järgides ülepingutanud, kuid ametnike kinnitusel annavad need arhitektidele hoopis rohkem mänguruumi.