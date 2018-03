Looduskeskkonnaga seotud probleemid on lavastuse tarbeks kahtlemata põhjalikult läbi tunnetatud. Selle kõige parem näide on stseene sissejuhatavad peaaegu meditatiivsed sisekaemused, mis monoloogideks vormistatult on vabad konfliktidest ja mustvalgetest lahendustest. Nii lõikab lavalt kõlav tekst rohkem autori (Kaija M Kalvet) enda lihasse, kui et üritab publikule probleeme seeditavaks viilutada.