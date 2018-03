Uue valla sõidukite liikluskindlustuse hind tõusis lakke

Töö ja kohustuste poolest oleme endiste valdade õigusjärglased, aga selgus, et liikluskindlustuses me seda ei ole, märkis Peipsiääre abivallavanem Peeter Kiuru ja lisas, et Alatskivi endise vallamaja ees seisvatele sõidukitele liikluskindlustust tehes selgus, et makse on nüüd automaatselt kaks korda kallim.

FOTO: Andrus Salu