Veikko Täär: keskeakriis kõlab vägevamalt, kui see tegelikult on

Keskeakriis on ilmselt meie endi väljamõeldis. Teatud vanuses, kui üht-teist on juba saavutatud ja kogetud, aga samas tuntakse end elujõulisena, võib tekkida hetk, kus tuleb endalt küsida, milliseid sihte nüüd siis seada. Seda küsimise aega peetaksegi keskeakriisiks. Kõlab vägevamalt kui see tegelikult on. Mina ise pole seda tunnet tundnud, aga saan aru, kui sellest räägitakse. On küsitav, kas see on ikka kriis, võib-olla lihtsalt sihtide seadmine.