Psühhedeelia ja maagiline Tallinn

Mõistmatuks jääb, kuidas seesama mees, kes varateismelise kombel maailma läbi vikerkaarevärvide kaskaadi defineerida püüab, saab olla edukate kinnisvara-arendajate koostööpartneriks näiteks Viru keskuse ja SAS Radissoni miljonihangetes. Või Künnapu osalemine sotsiaalprojektides – näiteks aitas mees kirjastada Andres Elbingu luulekogu, olles vanglas olevale Beebilõustale omamoodi mentoriks. «Maagilises Tallinnas» on väljas kunstniku ekstreemseimat, lausa psühhedeelse mõjuga värvikäsitlust, mida omajagu võimendavad galerii sünkmustaks värvitud seinad. Hipiliikumisega seotud kompleksse kultuurilise nähtuse juured on küll 1960-ndates, kuid tänu Kalifornia camp- ja geikunsti võtmenimedele nüüd üleilmselt tuttav. Omaaegselt protestilainelt kaaperdatud võttestik on nüüdseks pigem ümber kodeeritud hedonistliku ja naudingutele keskenduva elustiili atribuudiks.