Filmiarvustus «Kaalust alla»: naerusuine nädalalõpp

«Kaalust alla» peategelane on kondiiter Anja (Aleksandra Bortitš), kelle kaaslasteks vinks-vonks torsoga ujumistreener Ženja (Roman Kurtsõn) ja kiirtoiduketis töötav sõbranna (Irina Gorbatšova). Anjale tundub, et suhete jahenemise taga poiss-sõbraga võib olla tema ülekaal. Anonüümsete Õgardite kokkusaamisel, kus ta ennast häbelikult ajakirjanikuna tutvustab, kohtub ta aga trullaka Nikolaiga (Jevgeni Kulik). Saatuse teed on imelikud, ja kui see kõik on lavastatud hästi, kui seda kõike saadab vaimukas ja iroonilise alltekstiga dialoog ning tuttavlikud olukorrad, mis justkui elust enesest maha kirjutatud, on tulemus suurepärane.