Eesti ettevõtete müük tõi siia sadu miljoneid eurosid

Suuromanike Armin Karu ning Jaan Korpusovi on aktsiate müügi erakapitalifirmale Novalpina Capital juba kokku leppinud ning nad peaksid saama osaluse müügist vastavalt 136 ja 55 miljonit eurot. Tegemist on ülekaalukalt suurimaga summa, mida Eesti ettevõtjad on oma firmade või osaluste müügist teeninud on.