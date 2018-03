Elukutseline teatrivaataja hindas Tartus maailmalõpu ohtu

KOMMENTAAR

Henrik Kalmet, üks Kinoteatri eksperimendi algatajatest. Jaanus Lesment

​Miks sai Kinoteatri töökoha just Alissija Jevtjukova ja milline teatrivaataja ta on?

«Alissija oli kohe alguses teatrile rohkem avatud ja eristus sellega teistest konkurentidest. See, et ta oli eesti kultuurieluga vähe kokku puutunud, määras muidugi ka. Inimestel, kes on harjunud teatris käima, on tekkinud teatav teatritülpimus. Alissijal seda muidugi polnud, kuid saab näha, kas ja kuidas see tekib. Samas on tal kriitiline mõtlemine ja hea väljendusoskus. Ta näeb teatri neid külgi, mida me professionaalsete tegijatena enam ei märka.»