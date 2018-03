Jutt käib tööõnnetuskindlustusest, mida on koos kutsehaiguskindlustusega üritatud teha 25 aastat. Tööõnnetuskindlustuse loomine tähendab kindlustusmakset, mida hakkab tasuma tööandja – samal ajal on eesmärk leida lahendus, et tööandjate maksukoormus ei suureneks.