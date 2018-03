Iga eestlane ei või Eestit omaks pidada

Tuhanded eestlased, kellele saatus on määranud sündida Eesti riigi idapiiri taga, esitavad endale taas, pärast riigikohtu 2. märtsi otsust, küsimuse, kas neil ikka on õigus pidada Eestit oma riigiks, kui riik neid omaks ei pea – isegi siis, kui nad on juba aastakümneid Eestis elanud, sealhulgas üle 20 aasta Eesti kodakondsusega. Kaukaasia eestlane Leeni Langebraun on üks nende hulgast.