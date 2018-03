Nafta hind pea nelja aasta kõrgeim

Alexela Grupi juhatuse liige ja Eesti üks tuntumaid kütusespetsialiste Alan Vaht on mitmel korral öelnud, et kütuste hind meie tanklates on reeglina nädala alguses kõrgem, aga nädala lõpus madalam. Sel nädalal ei pruugi see seaduspärasus kehtida, sest nafta hind on alates märtsi keskpaigast hakanud kiiresti tõusma ja selle nädala esimestel päevadel trend jätkus. Reedel kerkis Brenti nafta barrelihind üle 70 dollari, kuhu see oli korraks tõusnud jaanuari keskel, ning enne seda 2014. aastal, mil nafta hind tegi läbi suure kukkumise.