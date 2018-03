Tunded või mõistus? Mida teeb uus tehas kinnivara hinnale

Vabariigi valitsuse liikmed ja teised suurprojekti pooldajad on öelnud, et on vaja uurida. Tartu linnavolikogu on linlaste heameeleks otsustanud, et ei ole vaja uurida, vaid eriplaneeringu protsess tuleb lõpetada.

See on vägagi ratsionaalne: pole mõtet raha uuringutele kulutada, kui vastused on ette teada. Peipsi järve seisukord on halb ja tselluloositehase heitveest lisanduv saastekoormus teeb selle veelgi halvemaks ning läheb vastuollu Euroopa Liidu veedirektiiviga, mis nõuab Eestilt Peipsi seisundi parandamist. Punkt. Jutud sellest, et tehas on saastevaba, on lihtsasti kummutatavad äsja uuendatud Äänekoski tehase näitel, kus samuti kasutatakse PVTd ehk parimat võimalikku tehnoloogiat, ent kus kohalikud kurdavad haisu, müra ja valge kirmetise üle autodel.

Senise diskussiooni käigus on räägitud peamiselt sellest, et tehas tooks linnale ja Eestile suurt kasu. Selle väite kummutamiseks on mitu tugevat – ka majanduslikku – argumenti, näiteks riigi märgatavalt kasvavad kulud maanteede korrashoiule ja ka see, et riigi praktiliselt ainus tulu tselluloositehasest oleks tööjõumaksud.

Järgnevalt keskendun aga ühele sotsiaalmajanduslikule aspektile: mõju kinnisvarahindadele.

Tartu ülikooli teadlased on selgelt välja öelnud, et ka raskesti mõõdetavaid väärtusi tuleb suurprojekti mõjude hindamisel analüüsida (T. Vihalemm, K. Orru, K. Pärn. «Ka raskesti mõõdetavad väärtused on tähtsad» TPM 6.3). Linnavoliniku professor Marju Lauristini 7. märtsil Tartu volikogu erakorralisel istungil tõstatatud küsimus, kuidas hiigeltselluloositehase rajamine Tartu lähikonda mõjutab Tartu ülikooli mainet, jäi täielikult vastuseta.

Rahandusministeeriumis välja töötatud dokumendist «Riigi eriplaneeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsusest» ei leia paraku mõttearendusi ega küsimusi teemal, mis Tartus ja selle lähiümbruses elavaid inimesi otseselt puudutab. Inimeste sotsiaalsete vajaduste ja heaolu kohta ei küsita mitte ühtegi küsimust ega anta kõige väiksematki vihjet vastavate uurimissuundade kohta.

Siinkohal toon välja mõned ratsionaalsed ja pragmaatilised küsimused, millele vajab oma igapäevaelu korraldamiseks vastuseid suur hulk tartlasi.

• Kas on mõeldud tselluloositehase mõjule Tartu ja selle lähiümbruse kinnisvaraturule? Kas ratsionaalselt kaalutledes on mõtet praegu panustada oma kodu remontimisse või Tartus uue elamispinna ostmisesse, et parandada oma elukvaliteeti?

• Kas keegi julgeb soovitada tartlastel investeerida, sh võtta pikaajalist hüpoteeklaenu Tartus või selle ümbruses asuva kinnisvara tagatisel?

• Millised on stsenaariumid kinnisvarahindade võimaliku languse korral?

• Milline on mõju inimeste toimetulekule, kui oma eluaseme või ettevõtte arendamiseks võetud laenude marginaalid kasvavad? Viimast just olukorras, kus tselluloositehase rajamise järel võivad pangad hinnata oma riske suuremaks kui varem.

Eesti Panga ametlik statistika näitab, et 2017. aasta lõpuks oli Tartu linna ja Tartu maakonna ettevõtjatele ja kodumajapidamistele Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laene ca 1,8 miljardit – see on suurem laenusumma kui kavandatava tehase puhul.