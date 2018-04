Trump: meie koostöö Balti riikidega põhineb vastastikusel panustamisel

Ühendriikide president Donald Trump tervitas Baltimaade presidente Valges Majas omas elemendis olles, rõhutades töise lõuna eel, mil ajakirjanikud korraks saali lubati, et USA jaoks on Balti riikide sajandipikkune ajalugu muljet avaldav, nagu seegi, et Baltimaad ostavad Ühendriikidelt «maailma parimat sõjatehnikat».

Trump kiitis Eestit, Lätit ja Leedut sellegi eest, et nad tasuvad NATO eelarvesse kaks protsenti oma SKTst, ning rõhutas, et just tänu tema kriitikale ja survele nende riikide puhul, kes oma kohuseid NATO ees samalaadselt ei täida, on hakanud alliansile siiski laekuma enam raha kui kunagi varem.