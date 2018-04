Jalg mürtsuga maha

Ei juhtu just tihti, et ametnikud hilisel tunnil sotsiaalmeedias sisuliselt ülemuste otsuseid laidavad. Seda enam, et Jegorovi säuts polnud maksutehniline kohendus, vaid selge maailmavaateline vastuseis – palk on olulisem kui staaž. Kas ta pürib poliitikasse? mõtlesid paljud.