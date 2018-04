Väiksesse külla kerkib laguneva asfalditehase asemele vineeritehas

«Tehase vastu pole meil midagi, loodame, et teed sellele koormusele vastu peavad ning liiklus ei muutuks külateel ohtlikuks,» sõnas Viruvere elanik Ele Liivamägi. Ta lisas, et uus tehas, mis annab paljudele tööd, on igal juhul parem, kui praegu keset küla olev tühermaa ja kunagise asfalditehase lagunevad hooned.