Kes aias, kes aias... Otsi kohta kus sa saad ja lükka teine sisse... Kui aasta tagasi oli sotsidel lootust, et palju väärtuspõhiseid avalikke vaidlusi õnnestub enda kasuks pöörata ja need toovad valimistel edu, siis tänaseks on need kahjuks mandunud hirmraskeks reitingukiviks. See veab üha põhjapoole, mida täiendab keelamiseerakonna maine, lisaks erakonna esimehe kehv kuvand. Lihtsamalt öeldes – ta ei meeldi inimestele. Ei omadele ega võõrastele.