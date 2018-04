Postimees meenutab: 50 aastat tagasi pandi Eestis alus kolmandale kosmoserevolutsioonile

Tänapäeval oleme uhked, et Eesti-sugune väikeriik on orbiidile saatnud oma satelliidi. ESTCube-1 jääb orbiidile veel paarikümneks aastaks ja põleb siis kukkumise pealt tuhaks. Igal saavutusel on aga oma eellugu ning kuigi Eestist on aegade jooksul kasvanud mitmeid üle ilma teada astronoome, ei ole meie täheteadlaste tegevus piirdunud vaatlemise ja teoreetiliste töödega.