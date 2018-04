«Otseütlemine puhastab õhku!» põrutab saate tegevprodutsent Triin Luhats. «Mina isiklikult olen hästi otsekohene inimene. Kõik sirgelt välja öelda on palju parem kui ümber nurga jaurata. See on väga tüütu!» Sama sõnumi edastab saade ka vaatajatele – kui midagi ikka hinge peal on, ära lase sel käärida ja suhet mürgitada, ütle parem välja! Igasugune aus ja selge sõnavahetus on parem kui vinduv vimm.

Saatekülalistest on enamik lavalt siiski sõpradena lahkunud, isegi veel parematena kui enne. Eriti säravalt paistis see silma Mihkel Raua ja Tanja Mihhailova-Saare lahingus. Halastamatud rünnakud lendasid küll nii liigse kehakaalu kui ka kõverate jalgade suunal, kuid kõik see toimus vähimagi pahatahtlikkuseta, soojalt ja lustiga, iseenda üle nalja visates.

Kohati jääb mul battle’eid kuulates üllatusest suu lahti. Sest osalejad on ootamatult head, no vingelt panevad ikka! Mis värk see ometi on – kuidas Eesti laulurahvas end äkitselt mustade kultuuriskeenel mürgeldades nii koduselt tunneb, et räpivad nagu vanad kalad?

Genka on sõiduvees - lava on tema kodu ja räp tema keel, mida ta vabalt valitseb. FOTO: Mihkel Maripuu

«Kõigepealt on vaja kõvasti tahtmist ja rütmitunnetust,» selgitab Genka, üks saate mentoritest. «Ja sa pead olema avatud, laskma selle rütmi enda sisse. Ning olema ka verbaalselt avatud ja laia silmaringiga. Kitsa silmaringiga inimese suust tuleb ikka väga kehv räpp.»

«Kui sul on midagi öelda, siis räpp on selleks eriti hea platvorm,» lisab Põhja Korea. «See on sisutihe ning igaüks saab oma sõnad biidi peale öelda nii, nagu talle endale mugav tundub. Keegi ei oota sult lauluoskust ega kõrgeid noote. Igaüks saab seda teha!»

Korea on salapärane kuju - räpib nagu äss ning 5miinusega tunnevad teda kõik. Kuid kes tegelikult nende mustade prillide taga peitub? FOTO: Mihkel Maripuu

Kõlab intrigeerivalt, vaja järele proovida! Treenerid teevad mulle lõbusa kiirkoolituse ning viskavad kohe väljakutse ette – palun väga, siin on rida, räpi sellele riim alla. Huh! Üldse pole kerge! Pea on tühi nagu kellakapp, no nii blondina pole ammu olnud au ennast tunda. Aga no tulgu mis tuleb, mõne konarlikuma riimi ma ikka oma heleda laka alt välja urgitsen. Genka naerab heatahtlikult. «No umbes nii jah, aga kasuta täpsemaid sõnu, rohkem sünonüüme, altvedamist, nii et lause mõte selgub alles teisel real.»

Kaks minutit kuttidega, kes räpilahingute riimirahele viimase vürtsi lisavad, ja olen juba päris palju teada saanud! Peamine on biit. Räppi ei saa teha madala energiaga või venitada sõnu uneldes nagu koorilaulja, see stiil siin tõmbab adrenaliini üles ja särina sisse. Tunne on paganama lahe!

Legendide Lahind, otse sündmuspaigal. Kristina keset lahingumöllu. Kuid isiklik kogemus näitas - räppida pole üldsegi kerge! FOTO: Mihkel Maripuu