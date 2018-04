Eesti e-riik istub tiksuva pommi otsas

Reaalne olukord on rahaliselt hetkel selline, et riiklike infosüsteemide riist- ja tarkvara elushoidmine ja arendamine võtab näiteks käesoleva aasta riigieelarvest ligi 135 miljonit eurot. Kokku on see 1,31 protsenti riigieelarvest, ehk palju vähem, me kulutame näiteks sõjalisele riigikaitsele.