Oravad läksid üldkogu eel kraaklema

«Olin vormiliselt neutraalne, aga arvasin Taavi Rõivase tagasiastumise järel, et Hanno Pevkur on parem variant erakonna esimeheks kui Kristen Michal. Toetasin teda erakonna juhatuses. Aga tema toetajaskond lagunes laiali. Tema kõned ja intervjuud olid igavad ja ebahuvitavad. Jutt mingitest «uuendusmeelsetest», kes justkui on koondunud Pevkuri ümber, kuulub huumori valdkonda. Ta ei osanud juhtida fraktsiooni, ka seal ei suutnud ta motiveerida oma toetajaid,» kirjutas Kallas erakonnakaaslastele.