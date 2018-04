Agur saatis oma õpilased Vene suurüritusele

Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) õpilaste venekeelse estraadikontserdi teine etendus toimub täna õhtul kell 19. Pelgalt viis tundi varem algab kontserdimajas aga Venemaa ülemaailmne etteütlus «Totalnõi diktant», kuhu on oodata tuhandeid vene koolide õpilasi.

«Totalnõi diktant» on mastaapne rahvusvaheline etteütlus, mis toimub fondi Vene Maailm (Russki Mir) egiidi all sadades paikades üle maailma. Russki Miri tegevust Venemaa nn pehme jõu instrumendina on korduvalt kajastanud kaitsepolitseiameti aastaraamatud.