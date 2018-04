Kiire kokkulepe keerulises seisus

Selle kokkuleppe alusel on umbes 11 miljardi euroni küündiv järgmise aasta riigieelarve ligikaudu 130 miljoni euroga nominaalses ülejäägis ja struktuurses tasakaalus. Selle tingis kiirelt kasvanud majandus, mis tekitas positiivse SKT lõhe. See tähendab, et majandus on kasvanud üle oma potentsiaali ning riik ei tohi teha puudujäägis eelarvet, sest majandus võib olla üle kuumenemas.

Tasakaalus eelarvega oli ilmselgelt rahul rahandusminister Toomas Tõniste (IRL). «Mul on hea meel, et leppisime kokku selles, et eelarve on struktuurselt tasakaalus ja nominaalselt ülejäägis. See tähendab, et meie valitsussektori väike võlg väheneb veelgi. Uusi makse meil kavas kehtestada ei ole, sest riigi tulud kasvavad koos meie majanduse ja palkade kasvuga niigi hästi,» ütles rahandusminister Toomas Tõniste.