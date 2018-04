Kallas: mõne jaoks pole ma veel liider

​Laupäeval Reformierakonna uueks juhiks valitud Kaja Kallase sõnul peaksid valijad erandkorras 60-eurost pensionitõusu lubanud poliitikutel küsima, milline on selle sammu tegelik hind. «See võib olla populaarne, aga palju raskem on vastata küsimustele ausalt. Me teame, et meil on vananev rahvastik ja me teame, et väheneb tööjõuline elanikkond ehk need, kelle pealt makse makstakse, millest pensione finantseeritakse. Sellele tõele tuleb otsa vaadata,» sõnas Kallas otsekoheses intervjuus Postimehele.

Kui üllatav see teie jaoks oli, kui te üks hetk avastasite, et kõik tahavad teie saamist erakonna esimeheks, kuigi vajadust ju justkui polnudki: eelmise esimehe ajal oli erakond valimistel teinud hea tulemuse ning toetusreiting oli väga kõrge?

Minuga hakkasid erinevad erakonna inimesed sellest rääkima juba varasemalt ja ma alati ütlesin, et meil on erakonna esimees olemas ning mina mingit intriigi püsti panema ei hakka. Aga kuna Hanno Pevkur ise selle palli üles viskas, siis ma kindlasti pidin kandideerima.

Viimase kuu jooksul enne valimisi läks erakonnas sees asi väga inetuks. Miks?

See oli karm valimisvõitlus. Kui 27 inimest kandideerisid 13 kohale, siis kõik võtsidki valimisi väga tõsiselt. Tõepoolest, selle käigus oli olukordi, mis ei tulnud kellelegi kasuks. Ma loodan, et see on nüüd kõik seljataga.

Reformierakonnas on siiamaani olnud tavaks, et kui esimees vahetub, siis varasemale esimehele leitakse väärikas ametikoht. Seekord teie andsite oma panuse, et Hanno Pevkur jääks riigikogu aseesimehe kohast ilma. Miks te tol hetkel tundsite vajadust see kiri kirjutada, sest oli teada, millise reaktsiooni see vallandab?