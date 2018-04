Video: kuidas sõidab Halfbike ehk täiskasvanutele mõeldud kolmerattaline?

20-tollise esiratta rummus on kolm käiku, mis töötavad suurepäraselt ja aitavad ka künkaid vallutada.

Paraku on põhimõttekindlad mehed toonud ilu altarile ohvriks sõidumugavuse. Kui tavalise ratta puhul tuleb ikka lenksu keerata, siis esiveolisel Halfbike’il teeb kett selle võimatuks ja nii käibki suuna muutmine kallutades. Muidugi, fotograafile poseerides püsib Halfbike oma kolme ratta ja «tagasillas» olevate vedrude tõttu kenasti püsti. Aga vat nii pea, kui jala pedaalile panete, hakkab ratas teie all ümber vajuma. Ja siis ei saa enam loota nendele vedrudele, vaid tuleb ise olla alfaemane või -isane ja tasakaalu hoidmisega hakkama saada.

Selle kõige tõttu on esimest korda elus Halfbike’i proovijate katsetused maksimaalselt meetri-pooleteistkümne pikkused ja siinkirjutajal kulus rattaga sõitma õppimiseks tunnike-paar. Ja kuigi õige pea hakkasin Halfbike’iga paari kilomeetri kaugusel kontoris käima, püsis ka nädalate möödudes tunne, et tavaline jalgratas on harjumuspärasem ning seega ka mugavam ja kiirem.