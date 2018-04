Erik Aru: eelarve, nagu rahvas seda tahab

Kui Tallinna Tehnikaülikoolis majandusõppejõuna töötasin, olid mikro- ja makroökonoomika õppeaine kava koostajad millegipärast vajalikuks pidanud, et kõik tudengid teaksid, milline on normatiivne ja milline positivistlik majandusteadus.

Tuleb tunnistada, et nende ridade autoril, kes pidi üliõpilastele selgeks tegema, kumb on kumb, oli endal suuri raskusi selle meeles pidamisega. Lõpuks, olles mitu aastat tunnis selle teemani jõudes õpikusse piilunud, et neid mitte segi ajada, suutsin need meelde jätta moel, et normatiivne majandusteadus annab mingi soovituse ehk kirjutab ette normi, positivistlik aga tegeleb pelgalt olukorra kirjeldamisega.