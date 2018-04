Filmiarvustus «Superpatrull 2»: õpetlik lugu haldusreformist

Möllukomöödia «Superpatrull 2» on 2001. aastal vändatud filmi «Superpatrull» järg. Mõlema filmi keskmes on kamp politseinikke (politseijaoskonnaks ei saa seda käitist nimetada), kellest püütakse admistratiivvõtetega lahti saada. Ma mäletan «Superpatrulli» ähmaselt – see lihtsalt pole film, mida mäletada. Samasugune on ka järjefilm.