Politseijuht allilmast: 20 grupeeringust ohtlikud on kuni üheksa

-Politsei on viimastel aegadel võtnud järjest kinni mõjukaid kuritegelikke grupeeringuid. Vanasti oli ka selliseid uudiseid, kuid nende sisu olid lihtne: keegi nõudis kuskil teiselt võlga, politsei fikseeris olukorra ja esitas süüdistuse väljapressimises. Nüüdsed uurimised on palju mitmekihilisemad. Kust tuli politseil selline arenguhüpe?

Siin on mitu põhjust. Politsei ja ennekõike organiseeritud kuritegevuse vastu võitlev keskkriminaalpolitsei sõltub info hulgast ja kvaliteedist. Kui Eesti inimene usaldab meid, siis saame ka kvaliteetsemat infot. Informatsioon on meie relv. Nii lihtsalt on.