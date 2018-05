Moemaailm on märganud säravat Eesti talenti Kristel Kuslapuud - saame tuttavaks!

Kristeli normaalsus: 40palavikuga pildistada New Yorgis võhivõõraid, parim päev!

«Teine disainer» osaleb kõiges, nii elus, loomignus kui pöörastes seiklustes.

Me ei jagele ega tülitse kunagi – me arutame asju!

Kristel Kuslapuu ülekeevat loomingulisust ja ainulaadseid vardateoseid on märgatud pea kõigis maailma moepealinnades. Kui mainida tema nime New Yorgis või Londonis, siis teatakse moeringkonnas kohe, kellest käib jutt. Ja nii mõnelegi on just see äge ja ekstravagantne kudumigeenius ainus, keda ta üldse Eestist teab. Kodumail, nii üllatav kui see pole, teatakse Kristelit vähem, kui põhjust oleks. Arter parandab selle vea.

Kristel Kuslapuu teenis hiljuti ära kaaluka rahvusvahelise moedisaini tunnustuse Ones to Watch ning on nomineeritud Eesti mainekaimale moeauhinnale Kuldnõel. Originaalne moelooja kutsuti New Yorgi ja Kiievi moenädalale. Moeskaudid üle maailma panevad tema käekirja tähele ning kutseid tuleb nii palju, et juba ammu enam pole mõeldav kõikjale jõuda. Moeesitlusest Londonis on kohe-kohe võrsumas eksklusiivne esindatus kultuslikus moepoes. Ja kõik see on juhtunud vaid aasta pärast Eesti Kunstiakadeemia lõpetamist! Selge see, et Kristel Kuslapuu pole lihtsalt andekas noor moelooja, kes väljendab end kudumite keeles – ta on lausa loominguline tuumajaam.

Inimesena on Kristel ehmatavalt siiras. Ta ei erista enda isikut oma loomingust, ei varja tundeid, ja see ehe julgus iseendaks jääda läheb hinge. Karakteri poolest on ta intrigeeriv kokteil hulljulgest impulsiivsusest ning introvertselt tundlikust loomusest. «Mind võlus Kristel hetkega ära just sellega, et ta on nii jäägitult päris, kõige siiram inimene, keda elus kohanud olen! Kõik üritavad keegi olla või midagi näida, aga tema mitte kunagi,» ütleb meie vestlusringis osalev Teet Sinisaar, kes on Kristeli kõrval nii kõigis tema loomingulistes avantüürides kui ka muudes seiklustes. Kuulates ükskõik millist lõiku nende kahe loomingulise lammutaja igapäevaelust, mõtlen, et selline seiklusrikkus ehmataks enamiku kaasmaalastest kangeks.

No kaine pilguga vaadates me oleme ikka natuke lollid. Täiskasvanud niimoodi ei käitu.

Milline on siis teie ebanormaalne ja pöörane elu?

Kristel: Kogu aeg väga seiklusrikas. Mitte et me otsiks sekeldusi, lihtsalt laseme elul hästi vabalt kulgeda ning oleme mõlemad impulsiivse loomuga. Mõte tuleb, kohe otsustame ära ja teeme teoks ka. Ehkki meil on ka kodune tegelane peres olemas – kass Moso. Väga andekas kass, kes armastab muuseas kududa.

Meie eluviis on tohutult liikuv, aga elu kassita ei kujutaks ka ette. Pigem ma ei imestaks, kui ühel päeval tulles avastaks, et Teet on kusagilt veel kolm kassi juurde toonud. Ta on meeletu loomasõber.

Teet: Hea näide meie suhtumisest on see, kuidas me reisime. Moesõitude puhul toetas meid Air Baltic, saame sõita vabade kohtade olemasolul. Oleme läinud lihtsalt heas usus kohale ka siis, kui lennuk on täis – äkki keegi siiski ei jõua –, ning alati veab.

Kristel: Kõik on alati võimalik. Kui mitte ühel viisil, siis ehk mõnel teisel. Sageli läheb tee kusagilt mujalt, kui sa alguses arvasid, aga see ei tähenda, et sa ei peaks jõudma sinna, kuhu tahad!

Ütlete, et elu keerab teile täiesti uskumatuid kokkusattumisi ette, tooge palun mõni värvikas näide.

Kristel: Näiteks on meil modellist moefoto vorstiauto katusel, selle taga on väga äge lugu. Pildistasime New Yorgis ja äri omanik ise kutsus lahkelt, et tulge hüpake siia peale. Jäime suhtlema ning tüüp viskas, et on ise ka fotograaf, see vorstivärk on talle vaid hobi.

Teet: Pärast kontrollisime – oligi maailmakuulus fotograaf Christian Awander, kes teinud Daft Punkile legendaarsed fotod ja palju muid töid. Kui suur on tõenäosus, et sa laias maailmas lihtsalt sellise inimese otsa komistad? Aga meiega juhtuvad kogu aeg sellised asjad. Tol hetkel mõistsin, et inimesed on nii normaalsed ka siis, kui nad on maailmakuulsad! Aga kui sa inimesena suurt midagi pole, just siis oled pahatihti uhke ja õhku täis juba esimese pisikese saavutuse peale.

Kristel: Mulle on hästi omane see, et kui mõni idee pähe tuleb, olen ma selles hästi kindel. See ei loe üldse, mis takistused tekivad, ma nii tahan seda teha ja teen ka! Mul oli hea sõbra, kunstifotograaf Johan Huimerinnaga mõte pildistada New Yorgis mingi põnev seeria. Minu moeetenduse järel toimunud peol tekkis idee teha midagi erakordset, mis ka hiljem edasi elaks. Otsustasime minna tänavale ja rääkida modelliks võhivõõrad, niisama ette juhtuvad inimesed. Tol hetkel tundus see vaimustav idee, lähme ja teeme!

Ideede tekkimine ja nende elluviimine on tihti täiesti erinevad asjad, kuidas teie lennuka plaaniga läks?

Kristel: Oo, järgmise päeva reaalsus oli hoopis teine! Mul oli koos pingelangusega tõusnud 40-kraadine palavik, vaevu püsisin püsti. Väljas oli 30 kraadi, lämmatav palavus. Päev aina kulus ja kõik inimesed ütlesid meile sirgelt ei! Viimast jõudu kokku võttes üritasime inimestega kontakte luua. Asi tundus lootusetu. Õnneks on Johan ise surmnaljakas tüüp, kahju kohe, et ta lavakasse sisse ei saanud. Talle polnud mingi probleem aina uusi võõraid ahistada. Viimaks leidsime ägedad tüübid, kes olid nõus ja tulid pärast võtteid lausa kallistama – oo, aitäh, ma olen alati unistanud, et keegi mind pildistaks! Kõik õnnestus, aga ma ei saa siiani aru, kuidas see võimalik oli. Viimaks hotelli tagasi jõudes olin nii läbi, et täiesti sonisin. Ja järgmisel päeval jäime tagatipuks lennukist maha, nii et pidin kõrges palavikus lennujaamas ööbima. Kuid ma näen seda ikka nagu suurt vedamist, väga positiivset sündmust mu elus.

Teet: Me pole kunagi võtnud jäika hoiakut selle suhtes, mis elu ette keerab. See lennukist maha jäämine andis reisile tohutult palju juurde! Meil polnud enne aega põigata MoMasse, moodsa kunsti muuseumisse New Yorgis. Nüüd meile tekkis see aeg ning kohale jõudes saime aru, et selle kõige nägemiseks ja kogemiseks oligi meil vaja maha jääda. Saime nii meeletult palju loomeimpulsse!

Kristel: See oli mu elu parim päev. Mulle on alati meeldinud Monet, aga tema vesiroosipannoo tõelised mõõtmed lõid mu täiesti pahviks! See on megasuur, terve ruum on seda täis, ja ma usun, et kui autor poleks surnud, oleks ta seda maali edasigi teinud. Ma saan seniajani energiat muljetest, mida sel ootamatult kaela sadanud lisapäeval kogusime.

Kuidas teete võimalikuks spontaanse mõtte ajel kohe lendu minna? Enamik inimesi on või vähemalt tunneb ennast seotud olevat – küll töö, küll suhted, kohustused…

Teet: Kui sa tõepoolest tahad, siis kindlasti saad. Mulle meeldib palju tööd teha, aga eelistan luua vabama graafiku, siis mahub ellu ka kõik muu.

Kristel: Mina avastasin mingil hetkel, et mu ümber on hästi palju reegleid. Kõik on paika pandud ja piiratud ning me kõik allume neile robotitena. Samal hetkel sain aru ka sellest, et tegelikult ei ole see vajalik! Pole vaja teha nii, nagu tehakse, või pidada õigeks kõike, mida sisendatakse. On palju võimalusi olla ja liikuda, huvitavamaid neist keegi teine sulle ei soovita ega näita, pead ise avastama! Ühel hetkel mõistsin, et väga paljud korda loovad süsteemid on tegelikult ühiskonnas valesti, need ei lase inimestel luua ja originaalsed olla. Aga ma ei taha kibestuda või hädaldada. Minu võimalus on loomingu kaudu olukorda muuta, kas või raputada ja mõtlema ärgitada. Ma ei koo oma kampsuneid selleks, et ennast näidata, ma tahan midagi öelda!