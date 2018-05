Vaata, mis on need 6 asja, mida teada Opel Insignia GSI kohta

1. Mis on GSI? 1980.-1990. aastatel tähistas GSI Opeli tavamudelitest kiiremaid ja võimsamaid autosid. Kui üheksakümnendate teises pooles asutati Opeli kähkusõidukite jaoks eraldi divisjon OPC (Opel Performance Center), asendati ka GSI märk OPC märgiga. Nüüd on aset leidnud taas märgivahetus ning GSI on tagasi. Esimene GSI mudel on Insignia, Opel on teatanud, et järgmisena jõuab avalikkuse ette Corsa GSI.