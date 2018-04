Kemerovo katastroofi oht varitseb ka Eestis

Iva on aga selles, et Sepmar oli kirjutanud Nigolsi nime hankedokumentidesse temalt selleks luba küsimata, lepingut sõlmimata. Tekkis olukord, kus Nigols osales enese teadmata kahe firma alt samal hankel, konkureerides niiviisi iseenda vastu.

Tuleohutussüsteemide ekspertidele kutsetunnistusi väljastava Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuhi Andre Lillelehe sõnul on see levinud komme. Välja tulebki nimevargus tavaliselt hanke käigus, kui keegi avastab, et konkureerib iseendaga.

«Oleme näinud objekte üle võttes, et seal on teinud töid inimesed, kellel ilmselgelt pole vajalikke pädevusi. On näha, et midagi on nokitsenud elektrik või ehitaja ise, kuid mitte volitatud spetsialist,» rääkis G4S Eesti turvatehnikadivisjoni direktor Priit Orasson.