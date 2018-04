Riigil lasub surve lasta Eestisse võõrtöölised

Eestis on juba praegu puudu 7000 IT-spetsialisti ning aastaks 2025 on see näitaja kasvanud vähemalt 8600 inimeseni. Karm reaalsus näitab aga seda, et täpselt sama suur puudus on Eestis tööstusjuhtidest, hulgi- ja jaekaubanduse spetsialistidest, ehitusvaldkonna juhtidest, tööstuse töödejuhatajatest, veoautojuhtidest ja meditsiiniõdedest.