Aidsi haigestunud lapse surma uurib politsei

Postimees kirjutas märtsi lõpus , kuidas Tallinna lastehaiglasse sattus aasta algul raskes seisus põhikooliealine laps, keda uurides avastasid arstid, et väikesel tüdrukul on lõppfaasis HIV ehk aids.

Kasuperes kasvanud tüdrukule tehti haiglas kompuuteruuring, mis näitas tema peas kummalisi koldeid. Seetõttu kahtlustasid arstid esialgu kasvajat, ent arutelude ja analüüside käigus jõuti selgusele, et lapsel on HI-viirus ning haigus on jõudnud viimasesse staadiumi. Arstide pingutustele vaatamata laps suri, sest oli liiga pikalt ravita olnud.