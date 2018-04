«Paradiisi paberite» teine osa: Eesti superrikaste ärid Maltal

See pole esimene kord, mil Postimees Paradiisi paberitest kirjutab. Ent eelmisel korral kirjutasime vaid Appleby õigusbürooga seotud paberitest. Nüüd on avalikuks saanud ka Paradiisi Paberite järgmine peatükk – Maltaga seotud ärid. Ja neist paberitest käivad läbi Eesti tõeliste superrikaste nimed – Armin Karu, Rain Lõhmus, Jaanus Rahumägi jt. Ärimeeste kõrval esinevad paberites ka mitmed tuntud ühiskonnategelased.

Nende nimede Paradiisi paberitest leidmine ei tähenda automaatselt midagi ebaeetilist või ebaseaduslikku, sest suur hulk paberitest on pärit laevandusega seotud äridest, milles on off-shore’ide kasutamine tavaline. Küll aga valgustab see nende ärisid ja elu küljest, mis seni avalikkusele nii hästi teada polnud. Postimees annab ülevaate paberite tuntumatest nimedest ja nendega seotud äridest.

Paradiisi paberite andmebaasis leiduvate kirjete taga olevaid dokumente Postimees ei näe, ent avaliku info pinnalt on võimalik teada saada, millal firma on asutatud, kes on selle omanik ning kes seda tegelikult juhib. See info on huvipakkuv ka Eesti uurimisasutustele.