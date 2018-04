Toom tõi Brüsselisse äärmusliku sõnumiga Kenderi

Dokumentide põhjal on petitsiooni tegelik esitaja hoopis Eesti elanik Sergei Stepanov, ehkki keskerakondlasest saadik Yana Toom ei salgagi, et petitsioon on tema büroo organiseeritud. Selles taunitakse Eestis ja Lätis elavate kodakondsuseta isikute olukorda, sest neil ei ole õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel.