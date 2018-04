Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi liige Yana Toom tunnistab, et ehkki riiklik kodakondsuspoliitika pole Euroopa Liidu asi, on tema eesmärk tekitada Brüsseli surve, et kodakondsusetud saaksid valida europarlamenti. «Ja küll ma sellega hakkama saan!»