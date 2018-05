Viirus Kriimsilma üheksa ametit

Esimesena kirjutas isepaljunevate programmide võimalusest üks arvutiasjandusele alusepanijatest John von Neumann juba 1949. aastal. Teda võimegi lugeda arvutiviroloogia isaks. Esimene katseliselt loodud viirus oli 1971. aastal Bob Thomase kirjutatud Creeper, mis levis interneti eellases Arpanetis. Ohvri leidnud pahalane kopeeris end ja kuvas ekraanile: «I'm the creeper, catch me if you can!» Kui levima hakkasid personaalarvutid, loodi viiruseid ka nende jaoks. Nii ilmus Apple OSi jaoks esimese viirusena Elk Cloner aastal 1981. IBM PC ühilduvad personaalarvutid pidid veel viis aastat ootama, enne kui 1986 kirjutasid Pakistani vennaksed viiruse nimega Brain. Esimene spetsiifiline Windowsi viirus ilmus alles 1992 versiooni 3.0 jaoks.