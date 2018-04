Kas siis selle teatri tantsu keel...?

Ometi tuleks vist tõdeda, et Olbrei pärandit, mida Einasto idealiseerib, on tulemuslikumalt elus hoitud hoopis Vanemuises, ning seda hoolimata trupi peaaegu täielikust internatsionaliseerumisest. Olbreilt innustust saanud Vanemuise kunagise tantsujuhi Ida Urbeli kunstilised ideaalid ja hoiakud on läbi Ülo Vilimaa ajastu kandunud vähemalt osaliselt edasi praegusele loomingulisele juhile Mare Tommingasele.

Viljandlase ja kolkapatrioodina pean ühtlasi vajalikuks mainida, et üks peaaegu täiuslikult Olbrei ideaale järgiv tantsulavastus valmis 2006. aastal Ugalas, kui Oleg Titov tõi draamanäitlejatest koosneva trupiga välja nii kriitikutelt kui ka publikult kiidusõnu pälvinud «Libahundi».

Loodan väga, et Heili Einastol jätkub aega ja huvi, et võtta lähitulevikus oma järgmiseks uurimisobjektiks Gerd Neggo (kelle suur, ent ajaloos peaaegu täielikult teadvustama tähtsus näib pärast Olbrei raamatu ilmumist kuidagi eriti teenimatult unustatud) ja/või Ella Ilbak (kelle kohta pole peale tema enese kirjutatu käibel ühtegi ülevaatlikku teksti, mida tema isik ja looming vaieldamatult väärivad).

«Rahel Olbrei. Eesti tantsuteatri rajaja» FOTO: Raamat

Heili Einasto sulest pärineb ka äsja ilmunud raamat Estonia balletitrupi pikaaegsest (1973–2001) loomingulisest juhist Mai Murdmaast, kes tähistas tänavu märtsis 85. sünnipäeva. Ideelises ja ideoloogilises plaanis on Murdmaa raamat loogiline jätk Olbrei omale. Murdmaa tunnistab ka ise, et «Olbrei otsingud on mulle väga lähedased, sest taotlen sama» (lk 32). Üldistatult väljendudes võib väita, et oma loomingus on ta otsinud keskteed abstraktse sümbolismi ja literatuurse naturalismi vahel.

Meil Eestis on oht oma kohalikke staare ja kolkageeniusi kohati liigselt heroiseerida ja glorifitseerida, sest unustame, et nende positsioon ja/või staatus on enamasti saavutatud kehva taseme ja vähese valimiga konkurentsis.

Julgen väita, et Mai Murdmaa puhul see ei kehti. Ta on minu subjektiivsel hinnangul üks neist vähestest, kes oleks ilmselt koreograafina läbi löönud ükskõik kunas ja kus. Sest tema isikus ja loojanatuuris on olemas kõik, mida selleks tööks vaja: vohav koreograafiline kujutlusvõime, musikaalsus, intelligentsus, erudeeritus, isikupärane emotsionaalne tundlikkus, julgus ning kunstniku kompromissitu jäärapäisus.

Einasto raamat Murdmaast, mis on küllaltki eripärane segu autobiograafiast ja ajaloolisest uurimusest, liigub lühikesteks peatükkideks liigendatuna kronoloogiliselt. Murdmaa tekstile on Einasto lisanud lahtise käega tsitaate kolleegide meenutustest ning omaaegsetest arvustustest ja artiklitest. Läbisegi lineaarse tekstivoona jätab see kõik natuke pentsiku mulje ning lahustab Murdmaa kohalolu oma elulooraamatus.

Ideaalis võinuks Murdmaa tekst ja tsitaadid olla lehel pigem paralleelselt, ent juturaamatu lehekülje suurus ja küljendusformaat ei võimalda seda. Olukorda parandaks oluliselt see, kui Murdmaa mõtted ja meenutused ei oleks nii napisõnalised, nagu need raamatus kahjuks enamasti on.