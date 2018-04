Riigifirma jagab oma reservväelased kaheks

Eesti Energia on end kaitseväele üles andnud kui üks neist firmadest, kes säilitab õppuse ajaks töötajate palga. Tegelikult on juhtkond otsustanud, et reklaamitud lubadusest peetakse kinni vaid viiendiku puhul töötajatest – nende puhul, kes ei kuulu ametiühingutesse.