Kas president Kaljulaid jookseb maailmarekordi?

Nimelt on nädal pärast jaanipäeva, alates 30. juuni õhtu kella üheksast kavas Tallinnas Kadrioru staadionil rünnata maailmarekordit. Ja rekordijooksu korraldajad soovivad, et selles osaleks ka president Kaljulaid. Teada ju on, et kümnend tagasi, mil ta asjatas Euroopas, tegeles ta seal innukalt ka pikamaajooksuga, jõudes naiste arvestuses kolmel maratonil koguni pjedestaalile. Tõsi, veidi vähem kui kahe kuu pärast poleks ta ülesanne kõva tulemus saavutada, vaid plaanitavale rekordijooksule kaalu ja tähtsust lisada.