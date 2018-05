Reiljan ehitab Vene Arktikas maailmas unikaalset raudteed

Juri isa Ugo on üks väljapaistvamaid isiksusi Kaukaasia eestlaste seas. Venemaa peamise kuurordi Sotši endine liiklusmiilitsa ülem (1989.–1994. aastani), polkovnik Ugo Reiljan armastas varem enda kohta öelda, et on kohalikele eestlastele korraga kohtunik, advokaat ja prokurör. Kunagise poksija rusikas on endiselt võimas, kuigi selle omanik saab tänavu sügisel juba 81-aastaseks.