Miks see on nii, seda selgitas rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnajuhataja Marlen Piskunov asjaoluga, et riigi palgapoliitika on detsentraliseeritud. See tähendab seda, et keskselt kehtestatakse küll üldised reeglid, kuid konkreetse palga oma asutuste töötajatele määrab asutuse juht.