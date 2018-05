Hinge pugemise kunst

Põhjustest, miks tõmbab vana, ajaproovile vastu pidanud klassika inimesi sageli rohkem kui kaasaegne kunst, tõstab Mai Levin esikohale selle, et tegu on oma ala suurte meistritega, kes oskavad professionaalselt maalida ja end kunstis väljendada. «Nad on isiksused. Nende käekiri on veenev ja isikupärane. Nende selja taga on kõrgelt arenenud, süsteemne ja põhjalik kunstikoolitus,» põhjendab ta. Vanem kunst pole tema sõnul sugugi aegunud kunst, vaid midagi sellist, mis säilitab läbi aegade oma mõjujõu ja kannab inimlikku sõnumit põlvest põlve. «Kontakt sellega on inimesele hõlpsam, sest seda on sõelutud läbi aja. Võtke või aastatuhandete vanune Egiptuse kunst – nende meistrite stiili imetletakse tänapäevani,» toob Levin näite.