Uus poliitiline jõud annab avapaugu

Täna teatavad viis inimest Postimehe arvamusküljel poliitilise liikumise loomisest, mida võiks nimetada koondnimetusega Eesti 200. Kuigi erakonna loomine pole välistatud, ütles selle juhtfiguure Kristina Kallas eile, et erakonna loomine pole otsene eesmärk, nii et need, kes vaid töökohta riigikogus soovivad, ei peaks nendega liituma.