Eestis pole avalikku metsaturgu

Enamik metsa vahetab omanikku telefonikõnede tulemusel: sul on mets, müü see maha, sest kohe hakkab hind langema.

Kujutame ette sellist olukorda. Teile helistab võõras inimene ja räägib: teil on ilus auto, müüge see maha. Ise te sellega niikuinii sõita ei oska, auto roostetab niisama garaaži all ja kaotab väärtust. Aga just praegu on autode hinnad erakordselt soodsad, kuigi võivad varsti langema hakata. Me hindame ausalt teie auto väärtuse, ostame selle õiglase hinnaga ning ajame ise kõik paberid korda.