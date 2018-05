Alaealised keset pedofiile ja häkkereid ehk kuidas rääkida lapsega internetist

Et leida oma kaksikutele lapsehoidjat, asutas Diana Poudel kaheksa aasta eest portaali Pere24. Kui lapsed sirgusid suuremaks, asus Poudel täitma lünka piirkondlikus huvihariduses ja pani aluse Laagri roboringile. Selle aasta alguses valmis tal raamat «Turvaline internet. Digimaailma teejuht» – sest elu oli näidanud, et seda on hädasti vaja.