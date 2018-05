Filmiarvustus «Tully»: igale (tulevasele) lapsevanemale kohustuslik film

Emadusest jutustavaid filme ei ole just üleliia palju, ning need, mis on, on sageli üle vindi pööratud komöödiad või südantlõhestavad draamad, mille süžee tiirleb haige/röövitud lapse ümber. Emaduse igapäeva kontimurdvat raskust on raske ekraanil kujutada, kuid Jason Reitman on sellega oma värskes filmis «Tully» üle ootuste hästi hakkama saanud.