Juustukuningad avasid kohviku

Taldrikul on fondüünõus keerutamiseks hele leib, küpsetatud kartulilõigud, brokoli, paprika... Hämmastavalt muljetavaldavaks osutub nimelt kartul, ehk seepärast, et selle tagasihoidliku maitse juures tuleb sooja juustumassi maitsebukett hästi esile.

Võib-olla järgmisel korral proovida juustusuppi, võib-olla salatit – aga kindlasti jälle fondüüd, mõtlen viimast lonksu trappist-õlut rüübates. Just see, et ärile lisaks arendatakse toidukultuuri, on miski, mis Juustukuningatega kaasas käib. Ka siin, maailma esimeses Juustkuningate kohvikus. Isegi kui kuningat ennast meenutavad igapäevases äris vaid vanad legendid.