Sikkut: kümne aasta pärast on Eestis mõned sünnitusmajad

Nüüd kus päris esimese ministriksoleku päeva elevus on lahkunud, siis kas on kohasem õnne soovida või kaasa tunda?

Mul on endal olnud imelik tunne, kui soovitakse õnne, sest ma ei tea, kui suur õnn see (ministriamet – toim) on. Aga soovida võiks vast vastupidavust. Ma loodan, et naeratan ka kümne kuu (ametiaja pikkus järgmiste valimisteni – toim) pärast.